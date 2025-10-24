В атмосфере Солнца впервые зафиксировали колебания, разогревающие корону

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Европейские астрономы обнаружили при помощи наземного телескопа DKIST первые прямые свидетельства существования так называемых альвеновских волн в атмосфере Солнца, предположительно играющих ключевую роль в разогреве его короны до сверхвысоких температур. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Нортумбрии.

"Данное открытие является конечным результатом очень долгих и кропотливых поисков, которые начались еще в 1940 годах. Нам наконец-то удалось напрямую увидеть эти "закручивающие" колебания, которые периодически заставляют линии магнитного поля проникать в корону и покидать ее пределы", - пояснил профессор Университета Нортумбрии (Великобритания) Ричард Мортон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют исследователи, одной из главных загадок Солнца является огромная разница в температуре между его поверхностью и короной. По текущим оценкам астрономов, верхний слой поверхности Солнца, так называемая фотосфера, разогрета до температуры примерно в 5,8 тыс. градусов Кельвина. Этот показатель вырастает до отметки примерно в миллион градусов Кельвина в пограничном слое между короной и фотосферой.

Причиной этого, по мнению многих теоретиков, могут выступать так называемые альвеновские волны, чье существование было предсказано еще в 1942 году шведским физиком Ханнесом Альвеном. Так ученые называют низкочастотные электромагнитные колебания, возникающие в результате взаимодействия ионов солнечной плазмы и его магнитного поля и предположительно "накачивающие" энергией атмосферу Солнца.

Астрономы уже обнаруживали косвенные свидетельства существования альвеновских волн на Солнце, однако в прошлом ученым не удавалось напрямую "увидеть" эти колебания. Ученые впервые получили подобные снимки благодаря высокой разрешающей способности спектроскопа у солнечного телескопа DKIST, установленного на Гавайских островах, и новой методики анализа данных, позволяющих разделять сигналы, порождаемые разные типами солнечных волн.

Проведенные учеными замеры подтвердили существование альвеновских волн на Солнце, а также указали на то, что они переносят примерно по 100-400 Вт энергии на каждый квадратный метр поверхности светила. Этого, по словам ученых, вполне достаточно для разогрева короны светила до сверхвысоких температур и формирования солнечного ветра даже в периоды спокойствия на Солнце, что объясняет их существование.