На МКС состоится второй в 2025 году выход в открытый космос

Ожидается, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий в ходе внекорабельной деятельности установят блоки импульсного плазменного инжектора на модуле "Наука"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС на международной космической станции (МКС) 28 октября выйдут в открытый космос - во второй раз в рамках экспедиции МКС-73. В ходе внекорабельной деятельности (ВКД) планируется установить блоки импульсного плазменного инжектора (эксперимент "Импульс") на модуле "Наука" для изучения с МКС влияния спутников на ионосферу Земли.

Как сообщили в Роскосмосе, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано на 17:19 мск. Расчетная продолжительность ВКД составляет 6 часов 28 минут. Это будет уже второй выход космонавтов МКС в открытый космос за октябрь. Предыдущая ВКД была осуществлена Рыжиковым и Зубрицким 16 октября, ее длительность составила 6 часов 11 минут 12 секунд.

Помимо монтажа импульсного плазменного инжектора, российским космонавтам также предстоит очистить иллюминатор гермоадаптера многоцелевого лабораторного модуля "Наука", заменить кассету научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии (эксперимент "Экран-М"), а также перенести внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA. По словам ведущего инженера отдела ВКД РКК "Энергия" (входит в Роскосмос) Дмитрия Ахмерова, возможно, уже сейчас удастся получить первые выращенные пленки кристаллов полупроводников.

Плазменный инжектор является одним из двух блоков комплекса научной аппаратуры "ИПИ-500", которая также включает специальный блок для контроля электрофизических параметров разработки компании "НПО ИТ". Разработка аппаратуры выполнена по заказу Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева. Запланированный эксперимент будет проводиться на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" российского сегмента МКС. В течение срока службы МКС ученые смогут включать аппаратуру в нужное время и в нужной точке орбиты, чтобы исследовать ионосферу во время различных космических событий, таких как магнитные бури или солнечная активность.

Как и в прошлый раз, Сергей Рыжиков будет выполнять ВКД в командирском скафандре "Орлан-МКС" №7 с красными лампасами, Алексей Зубрицкий - в скафандре "Орлан-МКС" №6 с синими. Для Рыжикова выход в открытый космос станет третьим за карьеру, для Зубрицкого - вторым.