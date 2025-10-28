Трансляция

Космонавты Рыжиков и Зубрицкий выходят в открытый космос. Видеотрансляция

Космонавты российского сегмента МКС Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС на МКС) приступают ко второй за октябрь внекорабельной деятельности.

Расчетная продолжительность ВКД составляет 6 часов 28 минут. В открытом космосе космонавты установят на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" блоки импульсного плазменного инжектора (ИПИ-500) для изучения с МКС влияния спутников на ионосферу Земли. В ходе ВКД Зубрицкому и Рыжикову также предстоит очистить один из иллюминаторов МЛМ, заменить кассету научной аппаратуры эксперимента "Экран-М" и перенести внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.