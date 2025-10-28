Открыты возможные следы цепочек слияний черных дыр

Астрономы в последние несколько десятилетий пытаются обнаружить в пределах нашей Галактики и в других областях космоса так называемые черные дыры промежуточной массы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Гравитационные обсерватории LIGO, ViRGO и KAGRA открыли свидетельства того, что в сразу двух столкновениях черных дыр, зафиксированных астрономами в октябре и ноябре 2024 года, могли участвовать компактные объекты, которые возникли в результате слияний двух других черных дыр. Это свидетельствует в пользу того, что черные дыры способны быстро расти посредством "цепочек слияний", сообщила пресс-служба Европейской гравитационной обсерватории (EGO).

"События GW241110 и GW241011 являются самыми необычными всплесками гравитационных волн, которые фиксировались нашими тремя установками. И в том, и в другом случае одна из черных дыр была значительно крупнее второго объекта и при этом они необычайно быстро вращались. Это является убедительным аргументом в пользу того, что события возникли в результате серии слияний черных дыр", - пояснил профессор Кардиффского университета Стивен Фейрхерст, чьи слова приводит пресс-служба EGO.

Как отмечают ученые, астрономы в последние несколько десятилетий пытаются обнаружить в пределах нашей Галактики и в других областях космоса так называемые черные дыры промежуточной массы. Так ученые называют объекты с массой в несколько сотен или тысяч Солнц, которые значительно крупнее черных дыр звездного происхождения, но при этом они на несколько порядков уступают по массе сверхмассивным черным дырам в центре галактик.

Эти объекты предположительно играли важную роль в эволюции сверхмассивных черных дыр в первые эпохи существования Вселенной, однако пока ученые дискутируют о том, как они формировались. Часть ученых предполагает, что данные черные дыры могли возникнуть в ходе слияний менее крупных объектов, обладавших массой в единицы и десятки Солнц. Первый возможный пример этого был обнаружен в мае 2021 года, когда физики обнаружили всплеск GW190521, порожденный слиянием черных дыр, чья масса превышала солнечную в 85 и 65 раз.

"Невозможные" пары черных дыр

Недавно научным командам LIGO, ViRGO и KAGRA удалось открыть сразу два примера того, как могли возникнуть "прародители" черных дыр, породивших всплеск GW190521, во время анализа данных, собранных при наблюдениях за событиями GW241110 и GW241011. Первое из них возникло в результате слияния черных дыр массой в 17 и 7 Солнц, расположенных в 700 млн световых лет от Земли, а второе было порождено компактными объектами с массой в 16 и 8 Солнц, которые удалены от нас на 2,4 млрд световых лет.

Более крупные черные дыры и в том, и в другом случае необычно быстро вращались вокруг своей оси - этот показатель составлял примерно 65-90% от значения, максимально допустимого с точки зрения теории. Более того, в случае с событием GW241011 более крупная дыра вращалась в противоположном направлении по отношению к направлению движения по орбите вокруг второй черной дыры, что ставит под сомнение возможность образования этой пары компактных объектов внутри одной звездной системы.

"Необычный характер вращения черных дыр, породивших события GW241110 и GW241011, не только ставит под сомнение текущие теории о формировании черных дыр. Также он является убедительным аргументом в пользу того, что черные дыры вступают в цепочки слияний в тех случаях, когда они находятся в регионах космоса с высокой плотностью материи", - подытожил представитель коллаборации ViRGO Джанлука Джемме, чьи слова приводит пресс-служба EGO.