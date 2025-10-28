Космонавты установили на модуле "Наука" плазменный инжектор

Вскоре специалисты очистят один из иллюминаторов МЛМ

МКС, 28 октября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС) завершили установку на многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" блоков импульсного плазменного инжектора (ИПИ-500) для изучения влияния спутников на ионосферу Земли. Это следует из трансляции Роскосмоса.

Вскоре космонавты приступят к выполнению других задач внекорабельной деятельности: очистят один из иллюминаторов МЛМ, заменят кассету оборудования эксперимента "Экран-М" и перенесут пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA. На борту МКС Рыжикову и Зубрицкому ассистирует космонавт Роскосмоса Олег Платонов.

Об ИПИ-500

Комплекс научной аппаратуры "ИПИ-500" разработан учеными Московского авиационного института (МАИ) и состоит из двух блоков: импульсного плазменного инжектора и блока для контроля электрофизических параметров разработки компании "НПО ИТ". Прибор для исследования изменений, которые происходят в ионосфере после применения электроракетных двигателей, был заблаговременно доставлен на МКС на борту транспортного грузового корабля "Прогресс".

По словам заместителя директора Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александра Богатого, эксперимент поможет понять, как плазма движется в верхних слоях атмосферы, как образуются и сколько времени существуют искусственно созданные сгустки плазмы и электрический ток, которые появляются вдоль магнитных линий Земли. У ученых также появится возможность оценить максимально допустимое воздействие человека на ионосферу.

В институте пояснили, что с помощью инжектора в ионосферу Земли будут исходить импульсы плазмы. Далее устройство будет записывать все физические изменения, которые при этом произойдут. Кроме того, планируется изучить особенности работы плазменного инжектора в реальных космических условиях, включая его электромагнитную совместимость с бортовыми системами станции.