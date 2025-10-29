Роскосмос показал спутниковый снимок урагана "Мелисса" над Ямайкой

В госкорпорации отметили, что природный катаклизм оставил без света более полумиллиона жителей острова

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские гидрометеорологические аппараты "Электро-Л" и "Арктика-М" запечатлели с орбиты прохождение урагана "Мелисса", достигшего побережья Ямайки во вторник. Анимация размещена в Telegram-канале Роскосмоса.

"Спутники Роскосмоса следят за прохождением урагана "Мелисса", - говорится в подписи к кадрам.

В Роскосмосе отметили, что природный катаклизм оставил без света более полумиллиона жителей острова.

Ураган "Мелисса" высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. В настоящий момент "Мелисса" уже считается ураганом третьей категории и достиг восточной части Кубы. После, согласно прогнозу метеорологов, он направится в сторону Багамских островов.