Китай запустит пилотируемый корабль "Шэньчжоу-21" 31 октября

На борту будут находиться три тайконавта

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Китай запустит корабль "Шэньчжоу-21" с тремя тайконавтами на борту к национальной орбитальной станции 31 октября. Об этом заявил официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Цзинбо.

"Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-21" с тремя тайконавтами будет запущен 31 октября в 23:44 по пекинскому времени (18:44 мск)", - сообщил он на пресс-конференции, проходящей в районе космодрома Цзюцюань (Северный Китай), откуда будет произведен запуск.

Тайконавтов на станцию доставят при помощи ракеты-носителя CZ-2F ("Чанчжэн-2-эф"). На текущий момент там находятся три тайконавта миссии "Шэньчжоу-20" - Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они прибыли на орбиту 25 апреля и вскоре вернутся на Землю.

Как уточнил Чжан Цзинбо, командиром команды "Шэньчжоу-21" является Чжан Лу, бортинженером - У Фэй, а специалистом по полезной нагрузке - Чжан Хунчжан.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.