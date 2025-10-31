КНР запустила пилотируемый корабль "Шэньчжоу-21"

На его борту находятся три тайконавта

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Вывод на орбиту китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-21" при помощи ракеты-носителя CZ-2F ("Чанчжэн-2-эф") прошел успешно. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-21" стартовал 31 октября в 23:44 по пекинскому времени (18:44 мск) с космодрома Цзюцюань (Северный Китай) при помощи ракеты-носителя CZ-2F ("Чанчжэн-2-эф").

По информации Центрального телевидения Китая, "Шэньчжоу-21" успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на запланированную орбиту. "Экипаж находился в хорошем состоянии, запуск прошел успешно", - говорится в сообщении.

В составе миссии "Шэньчжоу-21" на космическую станцию отправятся командир команды Чжан Лу, бортинженер - У Фэй и специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан. На текущий момент там находятся три тайконавта миссии "Шэньчжоу-20" - Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, они прибыли на орбиту 25 апреля и вскоре вернутся на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.