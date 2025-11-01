Комета 3I/ATLAS покрылась "коркой" из органики в межзвездной среде

Она возникла на ее поверхности из-за длительного воздействия космических лучей, заявили ученые из Бельгии и США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Астрономы из Бельгии и США изучили структуру спектра кометы 3I/ATLAS, недавно сблизившейся с Солнцем, и открыли свидетельства того, что она покрыта толстой "коркой" из органики и других углеродосодержащих материалов, возникших на ее поверхности в межзвездной среде в результате длительного воздействия космических лучей. Результаты наблюдений и выводы ученых представлены в статье в электронной библиотеке arXiv.

"Результаты проведенных наблюдений радикально меняют наши представления о том, как выглядят и устроены межзвездные объекты. Оказалось, что они покрыты прослойкой из материала, который резко изменил свои свойства и структуру под действием галактических космических лучей, а не первичной материей той звездной системы, где они возникли", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа астрономов под руководством научного сотрудника Королевского института космической астрономии (Бельгия) Ромена Маггиоло при изучении спектральных данных, которые были получены американскими орбитальными телескопами "Джеймс Уэбб" и SPHEREx при наблюдениях за сближением межзвездной кометы 3I/ATLAS с Солнцем и планетами земной группы в августе 2025 года.

Проведенные при помощи этих приборов замеры показали, что ядро небесного тела вырабатывает необычно много углекислого газа и мало воды, что не характерно для всех изученных "местных" комет. В дополнение к этому, ученые обнаружили высокие концентрации угарного газа в ее выбросах и необычно "красную" структуру спектра, также не характерную для комет Солнечной системы.

Схожие характеристики, как отмечают ученые, были получены физиками в опытах по облучению аналогов кометной материи пучками частиц высокой энергии, которые имитируют по своим свойствам галактические космические лучи. Длительное воздействие такого рода, как показывают эксперименты, приводит к превращению угарного газа в углекислый газ, а также к формированию своеобразной "корки" из органики на поверхности ядра кометы.

Толщина этой прослойки, как показывают расчеты астрономов, должна составлять порядка 15-20 м, что ставит под сомнение то, что в образовании выбросов с поверхности 3I/ATLAS, а также двух других изученных небесных тел, участвует первичная материя тех звездных систем, в которых они сформировались. Это следует учитывать при дальнейших наблюдениях за межзвездными объектами, подытожили ученые.

О комете 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Эта комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.