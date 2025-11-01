Основной экипаж "Союза МС-28" сдал экзамен по управлению кораблем на отлично

В частности, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс отработали предстартовую подготовку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и их американский коллега Кристофер Уильямс, вошедшие в основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-28", на пять баллов сдали экзамен по управлению космическим кораблем. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс успешно сдали экзаменационную комплексную тренировку по управлению кораблем "Союз". <...> Экипаж успешно справился со всеми задачами и получил оценку "5" от экзаменационной комиссии", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс отработали предстартовую подготовку и выведение корабля на орбиту, динамические маневры, сближение и стыковку с МКС, а также спуск с орбиты.

"Во время упражнений было смоделировано несколько нештатных ситуаций, одна из них - отказ бортовой вычислительной машины - космонавты и астронавт вручную выполнили сближение и причаливание", - добавили в Роскосмосе.

Старт пилотируемого космического корабля "Союз МС-28" с космодрома Байконур намечен на 27 ноября.