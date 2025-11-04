Особая крупность Луны 5 ноября будет заметна только на фото

В этот день она окажется в 356 832 км от Земли

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Самая большая в году полная Луна будет наблюдаться 5 ноября, однако заметить изменение ее размеров можно только при сравнении профессиональных снимков спутника Земли, сделанных в январе и ноябре. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Суперлуние - не астрономический, а скорее любительский термин, обозначающий полнолуние происходящее вблизи перигея - максимально близкой к нашей планете точки орбиты Луны. Из-за этого ее диск в полнолуние визуально кажется примерно на 14% больше, чем в момент прохождения полной Луной апогея - самой дальней от нашей планеты точки орбиты (в 2025 году это произошло 21 января).

"Увидеть эту разницу можно только при сравнении профессиональных фотографий спутника Земли, сделанных в эти даты. Глазу она практически незаметна", - сообщила ТАСС Кошман.

Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны в 2025 году произойдет 5 ноября, поэтому именно в это время можно будет наблюдать самую крупную полную Луну года. 5 ноября она окажется в 356 832 км от Земли.

"Фаза полнолуния произойдет в 16:20 мск 5 ноября. На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут. Она станет минимальной среди подобных событий ближайших месяцев", - добавила астроном, напомнив о важности безоблачной погоды для наблюдения явления.