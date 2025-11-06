На Земле усилилась магнитная буря

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3 по шкале из пяти уровней

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле достигла уровня G3 (сильная), сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G3 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Как отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, причиной бури являются пришедшие к Земле выбросы плазмы.

"Буря и возмущения продлятся около суток, а, скорее всего, вообще не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы", - уточнили в лаборатории.