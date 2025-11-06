"Союз МС-28" проведет на орбите восемь месяцев

Старт пилотируемого корабля наметили на 27 ноября

область/ 6, ноября. / ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 6 ноября. / ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-28" проведет на орбите Земли 242 суток, следует из информационного сообщения об экипаже миссии.

"Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-74 - 242 суток", - говорится в материалах, распространенных Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября - он доставит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также 2 выхода в открытый космос.