У "Союза МС-28" будет два индикатора невесомости

Ими стали игрушечные кот-космонавт и простой космонавт

область/ 6, ноября. / ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 6 ноября. / ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-28", старт которого намечен на 27 ноября, возьмет на орбиту сразу два индикатора невесомости. По словам командира экипажа, космонавта Роскосмоса, спецкора ТАСС Сергея Кудь-Сверчкова, ими стали игрушечные кот-космонавт и простой космонавт.

Индикатор невесомости - небольшая игрушка, которую экипажи пилотируемых космических кораблей берут с собой в полет. При наступлении невесомости игрушка начинает парить в кабине, и экипаж понимает, что корабль выведен на орбиту.

"У нас тут есть несколько индикаторов. Один индикатор - это космический кот. Все очень просто. Это подарок семьи", - сказал он на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

По словам космонавта, после его первой миссии семья Кудь-Сверчковых завела кота, и дети просили взять его на орбиту в следующий полет. "Я сказал, что это невозможно сделать по объективным причинам, потому что мы не можем брать с собой животных в ручную кладь", - пояснил космонавт, отметив, что именно так и возникла идея взять в космос игрушку.

По словам бортинженера миссии Сергея Микаева, следующим индикатором стала мягкая игрушка-космонавт, которого на орбиту попросили взять ученики школы в городе Гагарин. "Еще задолго до назначения нас в совместный экипаж, мы были вместе на ежегодных Гагаринских чтениях в городе Гагарин и посещали эту школу. И ученики просили взять вот такого вот космонавта", - рассказал Микаев.

О корабле "Союз МС-28"

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября - он доставит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта НАСА Кристофера Уильямса. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля - на восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.