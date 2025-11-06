Мощность магнитной бури на Земле снизилась до уровня G2

Полярные сияния фиксируются до широты в 50 градусов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле немного утихла, ее мощность снизилась с "сильной" до "умеренной". Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"Продолжается магнитная буря", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G2, означающего "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широты в 50 градусов.

Как ранее сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, буря и возмущения продлятся около суток, "а, скорее всего, вообще не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы".