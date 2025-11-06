Открыты свидетельства начала фазы "замедленного расширения" Вселенной

Около миллиарда лет назад перемены в свойствах темной энергии стали настолько сильными, что скорость расширения начала снижаться, а не постоянно повышаться, как на то указывают общепринятые модели мироздания

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Южнокорейские космологи обнаружили в ходе анализа данных по свойствам темной энергии, собранных в ходе наблюдений за вспышками сверхновых и движением далеких скоплений галактик, что темная энергия меняется еще быстрее, чем на то указывали недавние замеры инструмента DESI. Это говорит, что Вселенная могла вступить в фазу "замедленного расширения", сообщила пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

"Проведенные нами расчеты показывают, что наша Вселенная, вероятно, уже вступила в фазу замедленного расширения, что связано с тем, что темная энергия меняется быстрее с течением времени, чем мы предполагали в прошлом. Если эти результаты подтвердятся, то это приведет к крупнейшему сдвигу парадигм в космологии с момента открытия темной энергии, что произошло 27 лет назад", - цитирует пресс-служба профессора Университета Енсе (Южная Корея) Ли Енъука.

По текущим представлениям космологов, Вселенная не просто растет, а делает это все быстрее. Причиной ускоренного расширения ее границ, как считают физики, служит так называемая темная энергия, загадочная субстанция или свойство пространства, чья природа остается одной из главных загадок современной науки. Эти споры обострились в 2018 году после начала так называемого "космологического кризиса", связанного с выявленными учеными расхождениями в скорости расширения Вселенной в современную эру и в далеком прошлом.

Этот кризис усугубился в начале 2025 года, когда астрономы обнаружили в данных, собранных при помощи инструмента DESI, свидетельства того, что свойства темной энергии меняются со временем. Это наблюдение, очень близкое по уровню значимости к статусу полноценного физического открытия, побудило профессора Ли Енъука и других ученых повторно изучить данные по свойствам темной энергии, полученные в ходе наблюдений за вспышками сверхновых.

Как объясняют космологи, в прошлом ученые не учитывали при ведении наблюдений за сверхновыми возможную связь между яркостью этих вспышек и возрастом тех галактик, где они были зафиксированы. Корейские исследователи восполнили этот недостаток и обнаружили, что результаты наблюдений за тремя сотнями далеких сверхновых не только подтвердили данные с DESI, но и указали на то, что темная энергия может меняться быстрее, чем предполагала научная команда DESI.

Когда профессор Ли Енъук и дрегие ученые учли эти перемены в космологических расчетах, они обнаружили, что примерно 5 млрд лет назад темная энергия ослабла настолько, что перестала постоянно повышать скорость расширения Вселенной. Около миллиарда лет назад эти перемены в свойствах темной энергии стали настолько сильными, что скорость расширения Вселенной начала снижаться, а не постоянно повышаться, как на то указывают общепринятые модели мироздания. Это радикально меняет представления ученых об эволюции и конечной судьбе Вселенной, подытожили космологи.