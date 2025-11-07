Спутники Роскосмоса запечатлели тайфун в Юго-Восточной Азии

Гидрометеорологические аппараты "Электро-Л" и "Арктика-М" следят за прохождением тайфуна "Калмаэги"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские гидрометеорологические аппараты "Электро-Л" и "Арктика-М" зафиксировали прохождение разрушительного тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на Филиппины в начале недели.

"Спутники Роскосмоса следят за прохождением тайфуна "Калмаэги". "Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин 5 ноября. Затем тайфун сместился в сторону Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении госкорпорации.

Тайфун "Калмаэги" обрушился на Филиппины в начале недели и привел к гибели свыше 140 человек, еще минимум 127 числятся пропавшими без вести. Более 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. В 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения.

Посольство России на Филиппинах рекомендовало россиянам в связи с тайфуном воздержаться от выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также следить за сообщениями местных властей и экстренных служб.