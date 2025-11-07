На Солнце произошла сильная вспышка

Ее зарегистрировали в 10:16 мск

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности - М1.7 - зафиксирована на Солнце утром 7 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"7 ноября в 10:16 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.7", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.