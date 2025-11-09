Китай запустил ракету-носитель "Лицзянь-1 Y9"

Она вывела на орбиту два экспериментальных спутника

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Лицзянь-1 Y9", которая вывела на орбиту два экспериментальных спутника. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Запуск был произведен в 11:32 по пекинскому времени (06:32 мск) из пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн" в районе космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

По данным агентства, спутники были успешно выведены на заданную орбиту.