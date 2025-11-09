Китай вывел на орбиту три экспериментальных спутника серии Shiyan

Спутники этой серии предназначены для научных экспериментов в космосе

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Китай осуществил в воскресенье запуск трех экспериментальных спутников Shiyan-32. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Пуск был осуществлен Центром запуска спутников Тайюань в 05:01 по местному времени (00:01 мск) в акватории города Хайян (восточная провинция Шаньдун). Аппараты были выведены в космос при помощи ракеты-носителя Long March 11. Спутники этой серии предназначены для научных экспериментов в космосе.

Нынешний запуск стал 606-м для ракет-носителей серии Long March.