Запуск ракеты New Glenn с зондами для изучения магнитосферы Марса отменили

Причиной отмены стали неблагоприятные погодные условия

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Старт ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin с парой зондов ESCAPADE, разработанной планетологами из США для изучения свойств магнитной оболочки Марса, был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Старт должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). "Запуск NG-2 сегодня отменен из-за погодных условий, в частности из-за облачности, - говорится в сообщении на странице Blue Origin в X. - Мы изучаем возможности следующего пуска исходя из прогнозов погоды".

Проект ESCAPADE представляет собой часть программы NASA SIMPLEx, в рамках которой американское космическое агентство поддерживает разработку и вывод в космос небольших и дешевых планетологических миссий. С момента запуска программы в 2015 году ее участники создали пять космических аппаратов, запуск одного из них, астероидной миссии Janus, был отложен на неопределенный срок, а три других закончились неудачно.

Исследователи надеются, что двойная миссия ESCAPADE, самый амбициозный проект программы SIMPLEx, станет первым успехом в ее реализации. В рамках этой инициативы специалисты из Университета Калифорнии в Беркли, а также их партнеры из других научных организаций в США подготовили два небольших спутника, оснащенных магнетометрами, камерами, детекторами плазмы, электростатическими анализаторами и другими приборами, необходимыми для изучения магнитосферы Марса.