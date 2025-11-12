Путин: Россия рассчитывает, что первый старт с "Байтерека" состоится в 2025 году

Проект "Байтерек" предусматривает пуски ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает на то, что первый пуск в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" состоится до конца года, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Поддерживается тесная кооперация в области космических исследований, продолжается совместная эксплуатация космодрома Байконур, реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запусков российской ракеты-носителя "Союз-5". Рассчитываем, что первый старт с "Байтерека" состоится до конца текущего года", - сказал он.

Проект "Байтерек" предусматривает пуски ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура. Казахстанская сторона занимается подготовкой наземной инфраструктуры.