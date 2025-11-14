Экипаж китайского корабля "Шэньчжоу-20" вернулся на Землю

Возвращаться тайконавтам пришлось на "Шэньчжоу-21" из-за повреждения космическим мусором корабля

Редакция сайта ТАСС

Экипаж корабля "Шэньчжоу-20" © AP Photo/ Andy Wong, архив

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Спускаемая капсула с экипажем китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" вернулась на Землю. Об этом сообщило в прямом эфире Центральное телевидение КНР.

Три члена экипажа - Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе - приземлились на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. В прямом эфире Центральное телевидение Китая показало, как технический персонал вскрывает капсулу и готовится к выводу из нее тайконавтов. Возвращаться им пришлось на пилотируемом корабле "Шэньчжоу-21" из-за повреждения космическим мусором корабля "Шэньчжоу-20", который остался на орбите.

Возвращение экипажа миссии "Шэньчжоу-20" было запланировано на 5 ноября и отложено на несколько дней из-за столкновения корабля с космическим мусором. Запуск "Шэньчжоу-20" был осуществлен 24 апреля. Тайконавты пробыли на орбите шесть месяцев.

31 октября к орбитальной станции был запущен корабль миссии "Шэньчжоу-21" с тремя тайконавтами. Несколько дней после стыковки они находились на станции вместе с экипажем "Шэньчжоу-20".

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и уже приступил к реализации международных проектов.