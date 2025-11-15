Ученый РАН Эйсмонт: количество и сила магнитных бурь будут постепенно снижаться

Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН предполагает, что максимум активности наблюдался в 2024 году

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Количество магнитных бурь в скором времени начнет уменьшаться, так как в ближайшие пять лет солнце начнет входить в фазу снижения активности. Об этом рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник ИКИ РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.

Согласно анализу ТАСС, впервые за 20 лет на Земле зафиксировали экстремальную магнитную бурю два года подряд, а 2025 год может стать рекордным по количеству и силе зафиксированных магнитных бурь.

"Предположительно, максимум активности мы наблюдали в прошлом году - считается, что в среднем солнечный цикл составляет 11 лет. Сейчас интенсивность и частота солнечной активности снижается, мы идем к минимуму, которого достигнем примерно через пять лет", - рассказал Эйсмонт.

Ученый отдельно отметил тот факт, что "даже в фазе низкой активности на Солнце возможны довольно сильные всплески", которые могут вызвать магнитные бури. Особенность таких явлений, по его словам, заключается в том, что спрогнозировать со стопроцентной вероятностью поведение Солнца невозможно.