NASA: комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли

Объект находится на безопасном от планеты расстоянии, пояснили в агентстве

Комета 3I/ATLAS © NASA/ Agencia Espacial Europea via AP

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, поскольку находится от нее на безопасном расстоянии. Об этом сообщила заместитель администратора в управлении научных миссий Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Ники Фокс.

"3I/ATLAS не является угрозой для Земли", - заверила она во время открытой пресс-конференции.

По словам Фокс, объект находится от Земли на расстоянии, которое почти в два раза превышает расстояние от Земли до Солнца.