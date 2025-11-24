КНР запустит космический корабль "Шэньчжоу-22" 25 ноября

Управление программы пилотируемых космических полетов республики также сообщила, что заправка топливом ракеты-носителя CZ-2F завершена

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай осуществит запуск космического корабля "Шэньчжоу-22" во вторник с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"В настоящий момент заправка топливом ракеты-носителя CZ-2F завершена. Запуск космического корабля "Шэньчжоу-22" запланирован на 25 ноября 2025 года по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань", - говорится в сообщении в WeChat.

Как отмечается, экипаж миссии "Шэньчжоу-21", прибывший в октябре на китайскую космическую станцию, проводит работы на орбите в нормальном режиме.

Возвращение экипажа миссии "Шэньчжоу-20" было запланировано на 5 ноября и отложено на несколько дней из-за столкновения корабля с космическим мусором. Запуск "Шэньчжоу-20" был осуществлен 24 апреля. Тайконавты пробыли на орбите шесть месяцев. 31 октября к орбитальной станции был запущен корабль миссии "Шэньчжоу-21" с тремя тайконавтами. Несколько дней после стыковки они находились на станции вместе с экипажем "Шэньчжоу-20".

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.