В плейлист экипажа МКС-74 вошли песни "Алисы", Coldplay и Linkin Park

Также в подборку вошли песни Николая Анисимова, Дэвида Боуи и Фаррелла Уильямса

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. 21 композиция вошла в плейлист экипажа экспедиции МКС-74, среди них - песни "Алисы", Coldplay и Linkin Park. Музыкальной подборкой экипажа, который отправится на МКС 27 ноября, поделился Роскосмос.

"От группы "Алиса" до Фаррелла Уильямса - собрали все треки, которые будут слушать космонавты на борту корабля перед стартом к звездам", - говорится в сообщении госкорпорации.

В плейлист вошли песни "Небо славян" рок-группы "Алиса", Leave Out All The Rest американской рок-группы Linkin Park и A Sky Full of Stars британской рок-группы Coldplay. Кроме того, экипаж МКС-74 также послушает песни "Грачи прилетели" Николая Анисимова, Starman британского рок-певца Дэвида Боуи и Happy американского музыканта Фаррелла Уильямса.

Основной экипаж МКС-74, состоящий из российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса, должен отправиться на Международную космическую станцию 27 ноября на пилотируемом корабле "Союз МС-28". Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон. Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля 2026 года. На время экспедиции намечено более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

