"Союз МС-28" доставит на МКС международный экипаж, нейросеть GigaChat и мух

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован со стартовой площадки Байконура № 31 в 12:28 мск

Редакция сайта ТАСС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 ноября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-28" доставит на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур экипаж 74-й долговременной экспедиции. В его составе - космонавт Роскосмоса, командир экипажа и седьмой специальный корреспондент ТАСС на МКС Сергей Кудь-Сверчков.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован со стартовой площадки Байконура № 31 ("Восток") в 12:28 мск. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения - ожидается, что корабль пристыкуется к модулю "Рассвет" российского сегмента станции примерно в 15:38 мск.

Помимо Кудь-Сверчкова на корабле к МКС отправятся его коллега Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Для Микаева и Уильямса предстоящий полет станет первым. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Дублирующий экипаж - космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон.

Нейросеть и игрушечный кот

Впервые в работу космонавтов на МКС включится нейросеть "Сбера" GigaChat. Как рассказал ранее Кудь-Сверчков, нейросеть будет формировать отчеты и работать с базами данных, тем самым облегчая рутинную работу экипажа.

На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Первая внекорабельная деятельность будет направлена на установку аппаратуры "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. В рамках второго выхода космонавты проведут обслуживание модуля "Заря" и заменят отработавшие свой ресурс элементы.

Одним из самых примечательных экспериментов будет научная работа "Цитомеханариум". В ее рамках прямые потомки мух-дрозофил, совершивших космический полет на борту биоспутника "Бион-М" № 2, отправятся в космос. Мухи проведут на орбите две недели, после чего вернутся на Землю на "Союзе МС-27", завершающем свой полет 9 декабря.

Экипаж возьмет на орбиту сразу два индикатора невесомости - игрушки, которые начинают парить в кабине после выведения корабля на орбиту. По словам Кудь-Сверчкова, ими стали игрушечные кот-космонавт и простой космонавт - дети командира экипажа просили взять его на орбиту настоящего кота, но этого сделать не удалось, поэтому выбран символический индикатор.

Пуск ракеты в том числе приурочен к 25-летию со дня старта первой длительной экспедиции на МКС. На внешнюю поверхность ракеты нанесены соответствующие изображения, а также логотип "Сбера", который выступает оператором Gigachat, и впервые - рисунки детей с онкозаболеваниями. Как сообщили в фонде Unity, который выступает организатором проекта "Ракета мечты", группа онкобольных детей-художников вместе со своими родителями, врачами и командой фонда прилетят на Байконур, чтобы увидеть старт своими глазами.

На пуск в город прибыли около двух тысяч гостей. За стартом "Союза" будут наблюдать гости из разных стран, включая Казахстан и США.