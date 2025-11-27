Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28"

Он доставит на МКС космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 ноября. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-28". Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" и ее пуск 27 ноября в 12:28 мск", - отметили в госкорпорации.

Корабль доставит на МКС космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова (командир экипажа и седьмой специальный корреспондент ТАСС на МКС), Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Первая внекорабельная деятельность будет направлена на установку аппаратуры "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. В рамках второго выхода космонавты проведут обслуживание модуля "Заря" и заменят отработавшие свой ресурс элементы.