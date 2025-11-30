На Солнце сформировалась третья по величине активная область года

На первом месте находится область 4079, которая в пике имела площадь 1 200 единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Третья по размеру в 2025 году активная область сформировалась на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Группа пятен имеет на данный момент площадь 800 единиц, что делает ее третьей по размеру в текущем году", - говорится в сообщении.

На первом месте находится область 4079, которая в пике имела площадь 1 200 единиц. А на втором - 4 274, "ставшая в начале этого месяца местом формирования двух самых крупных вспышек года", при прошлом прохождении мимо Земли она имела площадь 1 100 единиц.

"Площадь активных областей довольно точно коррелирует с их вспышечной активностью. Самые мощные вспышки в истории, по крайней мере в обозримый исторический период, происходили исключительно в крупных активных центрах", - уточняется в сообщении.