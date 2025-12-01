Спутник-платформа RUVDSSat1 выведут на орбиту 28 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Спутник-платформа хостинг-провайдера RUVDS будет выведен на рабочую орбиту аппаратом Mule 4T разработки ОКБ "Пятое поколение" (АО "ОКБ5"). Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", который обеспечит доставку аппаратов в космос, запланирован на 28 декабря. Об этом ТАСС сообщили в RuVDS.

"Мы успешно прошли все подготовительные этапы и настройку оборудования, наш спутник RUVDSSat1 уже интегрирован с материнским аппаратом и готов к пуску. Как и в случае с нашим предыдущим аппаратом, новая миссия экспериментальная - вывод на рабочую орбиту будет проходить в два этапа: доставка ракетой-носителем и отстрел с Mule 4T. На первом этапе состояние нашего спутника будет отслеживаться через материнский аппарат, но как только будут проверены все подсистемы, он отправится в самостоятельный полет", - заявил генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.

Расчетный срок службы спутника платформы составляет 1 год. "Главная задача RUVDSSat1 заключается предоставлении разработчикам ПО и радиолюбителям возможность тестировать свой софт прямо в космосе - на действующем аппарате. Также в ходе срока службы спутника RuVDS реализует ряд научно-образовательных проектов с партнерами", - отметили в организации.

Коммерческий директор ОКБ "Пятое поколение" Владимир Бодров отметил, что основной целью миссии является подтверждение работоспособности нового способа доставки пикоспутников на орбиту - с использованием материнского спутника. "RuVDS в данном случае выступает в качестве одного из пионеров. Компания реализует свой проект на уникальной платформе пикоспутников TriSat, созданной с целью реализации амбициозной IT-инициативы, что еще больше усиливает научно-экспериментальный характер предстоящего пуска", - сказал он.