Роскосмос с помощью GigaChat показал звездообразование

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ожившие с помощью GigaСhat кадры звездообразования на "Стене в Лебеде" опубликовала госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

"На расстоянии около 2 тыс. световых лет от Земли горячие молодые звезды формируют потоки излучения, "высекая" из водородного облака рельеф, похожий на светящийся космический утес. В плотных газопылевых структурах "Стены" продолжается активное звездообразование: именно здесь рождаются новые светила, которые через миллионы лет будут освещать нашу Галактику", - сообщили в Роскосмосе.

Съемки проводились с помощью телескопа TS‑Optics Photoline 80 mm f/6 с редуктором фокуса на камеру ASI533MM Pro. Общая выдержка - 8 ч 16 мин. Оживить кадры помогла нейросеть Сбера GigaСhat.