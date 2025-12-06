Кудь-Сверчков: впервые за 25 лет работы МКС восемь портов станции заняты кораблями

В такой конфигурации станция пробудет до расстыковки ТПК "Союз МС-27" 9 декабря, отметил спецкор ТАСС на МКС

МКС, 6 декабря. /ТАСС/. Все 8 стыковочных узлов Международной космической станции (МКС) заняты пристыкованными космическими кораблями, сообщил спецкор ТАСС на МКС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, подкрепив утверждение соответствующими кадрами.

"Впервые за 25 лет работы на Международной космической станции все восемь стыковочных узлов заняты прибывшими кораблями. Это два российских пилотируемых корабля "Союз МС-27" и "Союз МС-28", два грузовых корабля "Прогресс", американские грузовые корабли Cygnus и Cargo Dragon, американский пилотируемый корабль Crew Dragon и японский грузовой корабль HTV-X. В такой конфигурации станция пробудет до расстыковки ТПК "Союз МС-27" 9 декабря", - сказал он.

Космонавт добавил, что подобная загруженность станции объясняется логистическим совпадением.

Пилотируемый корабль "Союз МС-28" с экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова (командира экипажа, седьмого спецкора ТАСС на МКС) и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса пристыковался к МКС 27 ноября. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется в конце июля 2026 года. "Союз МС-27" пристыковался к МКС 8 апреля. Он доставил на станцию экипаж долговременной экспедиции МКС-73: космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима. Их возвращение на Землю на "Союзе МС-27" запланировано на 9 декабря.