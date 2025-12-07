Космонавты Роскосмоса показали народный шеврон с борта МКС
Редакция сайта ТАСС
12:27
МКС, 7 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" поделилась фото космонавтов экипажей МКС-73 и МКС-74 с народными шевронами в руках.
Конкурс "Народный шеврон" стартовал 1 октября. В Роскосмосе отметили, что за месяц для участия было подано более тысячи работ со всей страны - от школьников до профессиональных дизайнеров. Победительницей стала Ирина Киян, выпускница Калужского областного колледжа культуры и искусств.