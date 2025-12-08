Космонавты на МКС пожелали возвращающемуся на Землю экипажу мягкой посадки

Отстыковка корабля "Союз МС-27" от модуля "Причал" намечена на 04:41 мск

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

МКС, 9 декабря. /ТАСС/. Продолжающие работу на Международной космической станции (МКС) члены экипажа проводили участников 73-й долговременной экспедиции - возвращающихся на Землю космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого и астронавта NASA Джонатана Кима - и пожелали коллегам безопасного спуска и мягкой посадки. Об этом рассказал спецкор ТАСС на МКС космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

"Один из эмоциональных моментов - убытие экипажа экспедиции. Для тех, кто остается, - это начало длительной экспедиции. Для тех, кто улетает, - долгожданное возвращение домой на землю. Крепкие объятия на прощание, слова благодарности за совместную работу и пожелания безопасного спуска. Штатного полета и мягкой посадки, друзья!" - сказал космонавт.

Возвращаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-27" доставит на Землю экипаж МКС-73 Рыжикова, Зубрицкого и Кима. Отстыковка корабля от модуля "Причал" намечена на 04:41 мск. После этого "Союз МС-27" перейдет в автономный полет, примерно в 07:10 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 08:04 мск в районе города Жезказган в Казахстане, где экипаж будет ждать поисково-спасательная группа.