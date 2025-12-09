Экипаж "Союза МС-27" покинул приземлившийся спускаемый аппарат

Продолжительность работы экипажа составила 245 суток

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким эвакуированы из приземлившегося в казахстанской степи спускаемого аппарата корабля "Союз МС-27", передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Спускаемый аппарат корабля приземлился в 08:04 мск.

Экипаж корабля "Союз МС-27" прибыл на станцию в апреле 2025 года. Продолжительность работы экипажа составила 245 суток. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов, ремонтно-восстановительных работ. Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос. Основными задачами выходов были установка аппаратуры экспериментов "Экран-М" и "Импульс".

Экспедиция МКС-74 и корпункт ТАСС

В момент отстыковки "Союза МС-27" началась 74-я длительная экспедиция МКС.

В ее составе космонавт Роскосмоса, седьмой специальный корреспондент ТАСС на МКС Сергей Кудь-Сверчков, а также космонавт Роскосмоса Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

После отбытия Зубрицкого руководство корпунктом ТАСС на МКС взял на себя Кудь-Сверчков.