Роскосмос: испытания системы "Ионозонд" со спутниками "Ионосфера-М" завершены

Следующим этапом будет ввод комплекса в эксплуатацию, сообщили в корпорации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Космическая система "Ионозонд" со спутниками "Ионосфера-М" прошла летные испытания, следующим этапом будет ввод комплекса в эксплуатацию. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Госкомиссия приняла решение о завершении летных испытаний космической системы "Ионозонд" с аппаратами "Ионосфера-М" №1, №2, №3, №4. Следующий этап - ввод в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Первые два спутника были выведены на орбиту в ноябре 2024 года. Следующие два аппарата были запущены в июле 2025 года. Особенностью спутников "Ионосфера-М" №3 и №4, в сравнении с первой парой аппаратов, является перпендикулярная орбита и наличие приборов для измерения содержания озона в атмосфере.