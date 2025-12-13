Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса с NASA о перекрестных полетах на МКС

Речь идет о четвертом дополнении к соглашению

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило переговоры Роскосмоса с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о четвертом дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о заключении четвертого дополнения к Договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе.

В конце ноября заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс заявил, что США и Россия ведут работу по продолжению РФ и США программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В январе сообщалось о продлении программы перекрестных полетов к МКС до 2026 года включительно.