Космонавт Кудь-Сверчков поделился рецептом юбилейного торта

Коллеги спецкора ТАСС на МКС сделали ему сюрприз

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

МКС, 13 декабря. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков рассказал, из чего сделан торт, который коллеги ему приготовили по случаю 200 дней налета.

"На фоне рутинной работы на МКС всегда приятно найти повод для праздника. Оказалось, что ко вчерашнему дню мой суммарный налет составил 200 дней. Не так уж и много по сравнению с моими более опытными коллегами. Но экипаж станции все-таки знал об этом и сделал мне сюрприз в виде космического торта. Кстати, торт ручной работы и сделан исключительно из продуктов рационов питания: кексов, сублимированного творога, сублимированной клубники и мини-шоколадок", - сказал космонавт.

Он признался, что был до глубины души тронут таким вниманием коллег. Торт разделили на всех членов экипажа и съели.