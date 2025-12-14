Кудь-Сверчков запечатлел с орбиты звездопад и грозу над Абу-Даби

Пик метеорного потока Геминиды из созвездия Близнецов пришелся на ночь с 13 на 14 декабря

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

МКС, 14 декабря. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков поделился сделанными с МКС кадрами метеорного потока Геминиды, а также грозы над столицей ОАЭ Абу-Даби.

"Звездопад Геминиды ловил специально, вчера ночью как раз был его пик. Ну а гроза над столицей ОАЭ попала в кадр случайно, но очень удачно", - рассказал космонавт.

Пик метеорного потока Геминиды из созвездия Близнецов пришелся на ночь с 13 на 14 декабря, его можно будет увидеть до утра понедельника, 15 декабря. Геминиды будут хорошо видны в обоих полушариях Земли. Звездопад-гигант по количеству "падающих звезд" превосходит все ежегодные метеорные потоки. Примечательно, что он образован не кометой, как большинство метеорных потоков, а открытым в 1983 году объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon) - промежуточным между астероидом и кометой.