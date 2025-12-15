На космодром Восточный доставили спутники "Аист-2Т" для стереосъемки Земли
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Спутники "Аист-2Т", которые применяются для стереосъемки Земли, доставили на космодром Восточный, сообщается в официальном Telegram-канале Роскосмоса.
"Грузовой самолет Ил-76 с космическими аппаратами "Аист-2Т" №1 и №2 приземлился на взлетно-посадочной полосе аэропортового комплекса космодрома Восточный", - отмечается в сообщении.
После разгрузки контейнеры с аппаратами и оборудованием доставили на технический комплекс для подготовки к запуску, отметили в Роскосмосе.
Ранее на космодроме "Восточный" был собран пакет ракеты-носителя "Союз-2.1б" для запуска спутников "Аист-2Т". Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" запланирован на 20 декабря.
Аппараты "Аист-2Т" созданы для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями.