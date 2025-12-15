На космодром Восточный доставили спутники "Аист-2Т" для стереосъемки Земли

Космические аппараты вместе с оборудованием подготовят к запуску

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Спутники "Аист-2Т", которые применяются для стереосъемки Земли, доставили на космодром Восточный, сообщается в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

"Грузовой самолет Ил-76 с космическими аппаратами "Аист-2Т" №1 и №2 приземлился на взлетно-посадочной полосе аэропортового комплекса космодрома Восточный", - отмечается в сообщении.

После разгрузки контейнеры с аппаратами и оборудованием доставили на технический комплекс для подготовки к запуску, отметили в Роскосмосе.

Ранее на космодроме "Восточный" был собран пакет ракеты-носителя "Союз-2.1б" для запуска спутников "Аист-2Т". Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" запланирован на 20 декабря.

Аппараты "Аист-2Т" созданы для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями.