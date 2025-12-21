Существует вероятность кратковременных геомагнитных возмущений 21 декабря
Редакция сайта ТАСС
09:05
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кратковременные геомагнитные возмущения прогнозируют на Земле 21 декабря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"Космическая погода 21 декабря 2025 года - слабо возмущенная. <…> В течение суток существует возможность кратковременных геомагнитных возмущений", - говорится в сообщении.
В лаборатории добавили, что риски крупных вспышек отсутствуют, а геомагнитная активность слабо повышена из-за вариаций скорости солнечного ветра.