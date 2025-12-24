Роскосмос планирует создать лунную электростанцию к 2036 году

В декабре госкорпорация заключила государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ

Редакция сайта ТАСС

© Роскосмос/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация планирует к 2036 году создать лунную электростанцию. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции. Проект - важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны", - сказали в госкорпорации.

Там отметили, что проект планируется реализовать в 2025-2036 годах для долговременного энергоснабжения луноходов и обсерваторий российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции

В Роскосмосе добавили, что в рамках создания электростанции планируется разработать космические аппараты, выполнить наземно‑экспериментальную отработку, провести летные испытания и осуществить развертывание инфраструктуры на Луне.