Во время первого звездопада 2026 года "падающие звезды" будет видно каждую минуту

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый звездопад 2026 года под названием Квадрантиды, ожидаемый в ночь на 4 января, может подарить наблюдателям до 120 "падающих звезд" в час - вспышки на небе будут наблюдаться каждую минуту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Пик новогоднего звездопада Квадрантиды будет наблюдаться в ночь с 3 на 4 января. Ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе", - сообщили ТАСС в планетарии.

Поток действует с 28 декабря по 12 января, достигая максимальной активности в начале первого месяца года. Звездопад получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Область вылета вспышек-метеоров (радиант) находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопаса.