Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Плесецка

Аппарат вывели на целевую орбиту в расчетное время, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел в штатном режиме, запущенный космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Пуск ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы функционируют в штатном режиме, подчеркнули в оборонном ведомстве.