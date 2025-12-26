Байконур и "Союз-5" готовы к первому пуску

В Роскосмосе сообщили о завершающем этапе реализации проекта "Байтерек"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Общая сборка ракеты-носителя "Союз-5" проведена на Байконуре. И инфраструктура, и сама ракета-носитель готовы к первому пуску, сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

"На космодроме Байконур проведена общая сборка ракеты "Союз-5". И наземная инфраструктура, и сама ракета готовы к проведению первого пуска", - сказал он.

В Роскосмосе отметили, что реализация проекта "Байтерек" находится на завершающем этапе: на стартовом комплексе продолжаются испытания в рамках подготовки к первому пуску перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5". Специалисты выполняют расширенную программу испытаний для подтверждения надежности всех систем ракеты и элементов стартового комплекса. В госкорпорации пояснили, что это связано с тем, что при создании ракеты-носителя и стартового комплекса реализован ряд новых инженерных и технологических решений.

В Роскосмосе подчеркнули, что дополнительные проверки позволяют подтвердить устойчивую работу всех систем в штатных и нештатных режимах, обеспечить максимальную готовность к проведению летных испытаний и создать оптимальные условия для безопасного и успешного первого пуска.

По словам председателя правления "СП "Байтерек" Айдына Аимбетова, практически все работы по подготовке к пуску завершены, на данном этапе проводятся автономные испытания технологических систем, далее запланированы комплексные автономные испытания.

"Союз-5" - ракета-носитель среднего класса разработки и производства самарского РКЦ "Прогресс", предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Это двухступенчатая ракета-носитель с последовательным расположением ступеней. В ней применены надежные и проверенные летной эксплуатацией решения, ракета отличается высоким уровнем экологической безопасности за счет использования экологически чистых компонентов ракетного топлива.