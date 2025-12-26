В РАН прогнозируют скорое возобновление вспышечной активности на Солнце

Это произойдет в преддверии новогодних праздников

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Две крупные активные области выходят на линию видимости с Земли, поэтому в преддверии новогодних праздников ожидается возобновление солнечных вспышек. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"После примерно двух недель спокойствия на Солнце, судя по всему, возобновляется вспышечная активность. На левом (восточном) краю светила последние несколько дней наблюдается неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей, обнаруживаемым по ярким магнитным петлям, поднимающимся из-за горизонта. Солнечные пятна, из которых "растут" петли, пока не видны (скрыты краем Солнца), но появятся в поле зрения в течение 1-3 дней. По расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.