С Восточного стартует "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" №1 и №2 и 50 попутными космическими аппаратами запланирован на 28 декабря с космодрома Восточный.

Старт ракеты-носителя с площадки 1С намечен на 16:18 мск. Примерно через девять с половиной минут головная часть вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна отделиться от третьей ступени ракеты.

Основной полезной нагрузкой являются космические аппараты "Аист-2Т" №1 и №2 - их выведение на орбиту планируется в течение часа после старта.

Как сообщили в Роскосмосе, вместе с "Аистами-2Т" на орбиту планируется доставить 50 малых космических аппаратов, среди которых будут спутники, созданные российскими университетами "Лобачевский" (ННГУ имени Лобачевского), "Скорпион" (НИИ ядерной физики имени Скобельцына), "Политех Юниверс-6" (СПбПУ Петра Великого). Также на орбиту планируется вывести малые спутники формата CubeSat по программе "Универсат" - "Хорс" №5 (МГТУ имени Баумана), "Владивосток-2" (Дальневосточный федеральный университет) и "МорСат-1" (Амурский государственный университет и Московский авиационный институт). Эти студенческие аппараты будут наблюдать за изменениями климата и проводить мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах в интересах Росгидромета.

О спутниках "Аист-2Т"

Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" предназначены для съемки поверхности планеты и получения стереоскопических изображений, на основе которых создаются цифровые модели местности. Спутники также будут использоваться для наблюдения за чрезвычайными ситуациями, включая пожары, наводнения и вулканическую активность. Два аппарата серии "Аист-2Т" - №1 и №2 - будут работать совместно, что позволит повысить точность данных и получить более полную и детальную информацию об исследуемых территориях. Планируемый срок активной работы спутников составляет не менее пяти лет. Ранее на орбите успешно эксплуатировался спутник предыдущей модификации - "Аист-2Д", который за почти восемь лет работы отснял более 93 млн квадратных километров земной поверхности, подтвердив надежность и эффективность аппаратов этой серии.