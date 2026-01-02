Земля 3 января пройдет ближайшую к Солнцу точку орбиты

Диаметр диска светила будет на 3% больше, чем в июле, сообщили в Московском планетарии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Земля 3 января проходит ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, что позволит россиянам наблюдать самое большое светило в 2026 году - диаметр его диска будет на 3% больше, чем в июле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

3 января в 20:15 мск наша планета проходит перигелий - ближайшую к Солнцу точку орбиты. Расстояние между ними сократится до 147 099 586 км. В начале июля Земля достигнет афелия - самого далекого от светила положения. Тогда расстояние между ними увеличится до максимума (более 152 млн км). В 2026 году планета пройдет эту точку в 20:31 мск 6 июля.

"Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутима на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако если их сравнить - то на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально", - сообщили ТАСС в планетарии.

До 20 января Солнце перемещается по созвездию Стрельца, а затем перейдет в созвездие Козерога. Продолжительность дня на широте Москвы к концу месяца возрастет до 8 часов 33 минут.