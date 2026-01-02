Начавшаяся на Земле магнитная буря носит планетарный характер

Геомагнитные индексы выросли в ответ на приход плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первая магнитная буря, начавшаяся ранее на Земле, носит планетарный характер. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Событие зарегистрировано 2 января около 23 часов по московскому времени и, как свойственно данному типу явлений, носит планетарный характер", - отмечается в сообщении на сайте лаборатории.

Как добавили в лаборатории, прогноз на бурю был сформирован еще накануне - геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов. К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще 2025 года.

"Ждать первой магнитной бури в новом 2026 году пришлось совсем недолго - всего около 2 суток. Впрочем, прошлый, 2025 год начался еще более бурно - тогда уже первого января была зарегистрирована буря уровня G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале), ставшая в итоге одной из самых сильных в течение всего года", - напомнили в ИКИ РАН. На этот раз январь начался со значительно более умеренного события, по данным ученых, текущий уровень составляет G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2. 2025 год, впрочем, в целом оказался исключительно активным в плане геомагнитных событий, обновив 10-летние, а по некоторым показателям и 20-летние рекорды, уточнили в лаборатории.

Как ранее сообщали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), слабая магнитная буря, которую прогнозировали ученые, началась на Земле 2 января. Там добавили, что степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН проинформировали что первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января и достичь уровня G3. Причиной бури станет выброс облака плазмы после вспышки М7.1, которая произошла 31 декабря.